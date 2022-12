Tredici Cannelle, inaugurata la fontana in centro ad Ancona: restyling da 91mila euro

ANCONA - La Fontana del Calamo è stata resituita ad Ancona in tutta la sua bellezza: meglio conosciuta come la Fontana delle Tredici Cannelle, è uno dei monumenti più significativi e apprezzati presente nelle cartoline illustrate che hanno fatto il giro del mondo nei decenni passati. Deteriorata dallo scorrere impietoso del tempo e dell'inquinamento ambientale, la fontana ha subito un intervento complesso, il primo di restauro complessivo dopo quello del 1989 eseguito direttamente dalla Soprintendenza, realizzato allora con il contributo del Rotary Club, come ricordato dalla targa in bronzo sul alto di Via Zappata.

Inaugurata la Fontana delle Tredici Cannelle, 91mila euro per il restyling

Al taglio del nastro - preceduto dall'esibizione del pianista fuori posto Paolo Zanarella e del Micky Gospel Choir - sono intervenuti il Sindaco Valeria Mancinelli, l'assessore ai Lavori Pubblici Paolo Manarini con l'architetto Giulia Paoloni della Direzione lavori pubblici che ha diretto i lavori con la collaborazione della Soprintendenza di Ancona ed alcuni componenti della giunta comunale.

(Il sindaco Valeria Mancinelli durante l'inaugurazione della Fontana restaurata)

A distanza di oltre trent'anni anni, con quest'opera di restauro monumentale che ha interessato le vasche nel loro complesso e i mascheroni in bronzo, si è intervenuti sia sul fronte idraulico sia su quello illuminotecnico , dotando la fontana di un impianto di ricircolo così da evitare da un lato di sprecare acqua potabile e, dall'altro di consentire di tenere i getti attivi per tutta la giornata.

Il costo complessivo dell'intervento, a spese del Comune, è pari a 91.347 euro.