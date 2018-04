La fontana del porto usata come pista da skateboard Filmate le azioni dei giovani

ANCONA - La Fontana dei due soli come pista per gli skateboard. I salti e le manovre, ripresi anche dalle telecamere installate nell’area del Porto antico, hanno però finito con il danneggiare le ceramiche dell’opera firmata da Enzo Cucchi. Danneggiamenti uniti all’utilizzo della fontana come lavatoio, come affermato dall’assessore al porto Ida Simonella rispondendo a un’interrogazione del consigliere Prosperi (M5S) sui motivi dei lavori effettuati sulla fontana da fine marzo ad aprile. «Sono state compiute verifiche che fossero imputate a difetto o altro, molto è imputato ad uso improprio della fontana – ha affermato in aula l’assessore Simonella - Vero che la fontana va vissuta, però ci sono video di skateboard e chi si lava nella fontana e altri situazioni al limite che hanno provocato il danneggiamento. In questo caso è stato l’artista che ha voluto e si è caricato dell’onere di mettere a punto le ceramiche, non l’Autorità portuale».

Venerd├Č 20 Aprile 2018, 07:05 - Ultimo aggiornamento: 20-04-2018 07:05