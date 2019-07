Folle velocità sulla Bretella: c'è anche chi sfreccia a 140 chilometri all'ora

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - A tutta velocità lungo la bretella della statale 16. Ma non sfuggono alla postazione mobile della polizia municipale. Quella di venerdì, è stata una giornata piuttosto intensa per gli agenti della polizia municipale che sono stati impegnati in una serie di controlli per stroncare un fenomeno dilagante: quello degli eccessi di velocità sulle strade cittadine. Venerdì pomeriggio, i vigili hanno posizionato in via Bocconi i cartelli in cui si indicava la presenza, poco più avanti, di un rilevatore di velocità mobile lungo l’asse nord sud direzione Baraccola. Neanche il cartello ha avuto un effetto deterrente. Molti automobilisti hanno superato il limite di velocità, 70 km all’ora, restando immortalati nel lettore dell’autovelox mobile posto nei pressi dell’uscita delle Grazie. Clamoroso invece quanto accaduto nei pressi sulla bretella, variante della Adriatica, che corre dietro il comando della Guardia di Finanza. L’autovelox mobile, nei giorni scorsi, con una pattuglia a bordo strada, ha immortalato un paio di vetture la cui velocità superava i 140Km/h.