Folla in fila insieme al Fai per vedere forte, sinagoga, mercato e San Gregorio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Successo travolgente per le Giornate Fai di primavera ad Ancona. File in tutti e tre i luoghi prescelti dall'associazione per far ammirare i tesori d'arte del capoluogo. Sono il forte Altavilla a Pietralacroce (visite con gli apprendisti ciceroni del liceo classico Rinaldini), la sinagoga di via Astagno (visite con gli apprendisti ciceroni dell'istituto istruzione Savoia Benincasa), il mercato delle erbe di corso Mazzini (visite con gli apprendisti ciceroni del liceo scientifico Galilei) e la chiesa di San Gregorio Illuminatore in via Birarelli (visite con gli apprendisti ciceroni della scuola media Marconi.Le visite proseguono anche nel pomeriggio con questi orari: Chiesa di San Gregorio dalle 15 alle 18; Forte Altavilla dalle 15 alle 18, ultimo ingresso alle 17.30; mercato delle erbe dalle 15 alle 18, ultimo ingresso alle 17.30; singaoga dalle 14 alle 18.