Folgorato mentre lavora alla caldaia dell'hotel: operaio finisce all'ospedale

ANCONA- Sistema la caldaia di un hotel e resta folgorato. Attimi di paura questa mattina in piazza Rosselli, dove un idraulico anconetano di 56 anni è stato sopraffatto da una scarica elettrica mentre stava eseguendo dei lavori di riparazione.Non ha mai perso conoscenza e non è in pericolo di vita. I primi a soccorrerlo sono stati i colleghi di lavoro e il personale della struttura, che ha immediatamente contattato il 118. E’ stato portato all’ospedale di Torrette.