​Ancona, la Flaminia non porta bene agli automobilisti: due incidenti nella notte. Attimi di paura

ANCONA- Due incidenti si sono registrati in via Flaminia ad Ancona nella notte tra sabato e domenica 4 e 5 febbraio. In entrambi i casi sul posto sono intervenuti il 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia stradale per evitare ulteriori conseguenze

Le dinamiche

Nel primo caso, tra via Flaminia e via Conca è rimasto coinvolto uno scooter che si è andato a scontrare contro una macchina bianca. Un uomo di 67 anni, titolare di una pizzeria, è stato portato all'ospedale per via di qualche trauma ma sostanzialmente niente di grave. Invece, dalle parti della Palombella prima del ponte di via Mattei una donna di 40 anni ha perso il controllo dell'auto andando a sbattere contro alcune vetture in sosta.