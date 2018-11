l fiuto di Acca scopre 25 chili di marijuana in porto Trafficante in manette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Il porto di Ancona si conferma luogo di transito per i traghettatori degli stupefacenti da spacciare sul territorio nazionale. L’ultimo ingente sequestro è avvenuto domenica sera, quando gli investigatori della Guardia di Finanza, grazie al fiuto del cane antidroga Acca, hanno fermato un’auto sospetta proveniente dalla Grecia con occultati all’interno 25 chili di marijuana nascosti in un doppiofondo dei sedili anteriori. Se immessa sul mercato, la droga avrebbe fruttato almeno 200 mila euro. Arrestato il conducente della vettura: un cittadino macedone di 50 anni, ora rinchiuso a Montacuto con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. La vettura – una Reanult Scenic grigia - si era imbarcata a Igoumenitsa a bordo del traghetto Cruise Europa per salpare al porto di Ancona e poi prendere chissà quale via per smistare la marijuana. Il macedone al volante, appena sbarcato, ha tentato di superare i controlli cercando di guadagnare immediatamente l’uscita verso la città.Ma il veicolo è stato bloccato dai finanzieri del Nucleo Operativo insieme al personale dell’Agenzia delle Dogane. A prima vista, l’auto non presentava nulla di sospetto. Qualche bagaglio all’interno, ma nulla di più. È stato il fiuto del pastore tedesco Acca, al seguito del suo conduttore, a riconoscere la presenza della droga all’interno dell’abitacolo. I pacchi di marijuana sono stati rinvenuti in un doppiofondo dei sedili anteriori. Dentro sono stati trovati 23 panetti equivalenti a circa 25 chili di droga pronta per essere divisa in dosi e smerciata al dettaglio attraverso vari spacciatori, probabilmente delle Marche o del nord Italia. Tutta droga sotto sequestro, sottratta al narcotraffico.