Fioriere abbattute come birilli: i vandali "catturati" dalle telecamere

ANCONA - L’hanno rifatto. Hanno devastato via Lata, una delle vie dello shopping più curate del centro. Hanno rovesciato le fioriere, di corsa, una dietro l’altra. Un assurdo strike che ha mandato su tutte le furie i commercianti della zona. Perché quelle pianticelle ornamentali le hanno messe loro, tempo fa, a proprie spese, per abbellire la via e rendere più gradevole la passeggiata.Per l’ennesima volta - la terza negli ultimi 4 mesi - ieri mattina le hanno ritrovate a terra, abbattute senza pietà. Tra i primi ad accorgersi, l’avvocato Edoardo Baldoni che attorno alle 7.30 ha fotografato e postato su Facebook quella devastazione nata da un gioco demenziale messo in atto da un paio di ragazzi, alle 3 di notte. Lo show, però, non è sfuggito agli occhi elettronici.