Sfiora il jackpot ma vince comunque ben 49mila euro al Superenalotto

ANCONA – Gli è mancato solo un numero per centrare il jackpot milionario, ma un ignoto scommettitore anconetano ha 49mila motivi per consolari.Il giocatore anconetano ha infatti realizzato un 5 e porterà a casa 49mila euro. La schedina vincente è stata convalidata alla ricevitoria Gioca e Vinci in Corso Stamira 21. Il premio per la sestina esatta nel frattempo ha raggiunto i 110,1 milioni di euro, la quinta vincita più ricca nella storia del concorso e la più alta in palio in Europa.