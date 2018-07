Finta badante ruba in casa nonnina detective la scopre e la caccia con un bastone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Tenta di raggirare un’anziana ma alla fine è costretta a scappare vista la reazione della nonnina che ha preso il coraggio con una mano e un bastone con l’altra e ha cacciato di casa la ladra. Il blitz è accaduto in uno stabile dalle parti degli Archi. Una vera e propria recita iniziata a pochi metri dal portone del condominio dove la truffatrice non ha esitato ad avvicinare l’anziana che proprio in quel momento stava rientrando in casa. Un copione recitato alla perfezione, il lasciapassare per la ladra che è riuscita ad entrare all’interno del condominio: «Fortuna che lei signora ha le chiavi del portone, io le ho dimenticate a casa del mio datore di lavoro che abita al secondo piano». Parole che non hanno insospettito l’anziana che ha invitato la donna a salire le scale anche per il fatto che il condomino effettivamente si avvale della collaborazione di alcune badanti. Ad un certo punto la truffatrice si è fermata ed ha fatto presente all’anziana con un modo quanto mai disinvolto che qualche ora prima le erano caduti degli oggetti dalla finestra ed erano finiti molto probabilmente nel balcone di proprietà della signora. Una scusa che ha dato gli effetti sperati. La nonnina ha permesso alla malfattrice di entrare in casa e raggiungere il terrazzo passando per la camera da letto. Ma non tutte le ciambelle riescono con il buco, l’anziana si è ricordata che alle finestre dei piani superiori tempo addietro alcuni condomini avevano montato delle reti per non far avvicinare i piccioni e si è affacciata. Un particolare che di fatto l’ha salvata nonostante il tentativo piuttosto goffo da parte della ladra di gettare sul pavimento dello stesso balcone delle cose che aveva in borsa. Sta di fatto che la donna per allontanare la ladra dapprima si è messa ad urlare poi senza pensarci su più di tanto ha impugnato un bastone che di solito utilizza per camminare all’interno dell’appartamento.