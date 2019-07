Finti fedeli predoni di reliquie rivendevano oggetti sacri al Compro oro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Entravano in chiesa, si fingevano fedeli e poi rubavano le reliquie sacre per rivenderle ai Compro Oro. Secondo la procura, era questo il modus operandi messo in atto da due catanesi arrestati a settembre dopo una scia di furti compiuta tra le Marche e l’Emilia Romagna. Il 34enne Salvatore Rizzo e il 55enne Salvatore Arturo Caudullo erano finiti in carcere con l’accusa di furto aggravato in concorso. A quasi un anno dall’operazione conclusa dai carabinierii e ribattezzata “Pellegrinaggio Criminale” la coppia ha chiuso il conto con la giustizia: Rizzo ha patteggiato due anni e otto mesi di reclusione, Caudullo un anno e quattro mesi. A quest’ultimo, a cui il giudice ha concesso l’obbligo di dimora a Catania, venivano contestati due colpi in concorso con il 34enne. All’altro, per cui è stato deciso in udienza il regime dei domiciliari, una decina di furti. Nella provincia dorica, erano state colpite tre chiese.