Finisce l'era Auchan: domani in via Scataglini ad Ancona apre Spazio Conad

ANCONA - Apre domani Spazio Conad, il nuovo format di ipermercato di Conad. Subentra allo storico punto vendita della catena francese: l’Auchan di via Scataglini a seguito dell’accordo sottoscritto da Conad e Auchan per l’acquisizione delle attività italiane del gruppo distributivo d’oltralpe.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, i nuovi contagi nelle Marche sono 198, più di ieri ma in calo percentuale. Il totale sfiora i 3mila /La mappa del contagio in tempo reale

Un ipermercato con una superficie di vendita di circa 5.800 mq., rivista e che va incontro alle nuove esigenze dei consumatori e di spesa. Nel nuovo Spazio Conad di Ancona sono presenti tanti reparti per una spesa completa e di qualità in grado di coprire ogni esigenza di consumo, ma anche servizi che danno risposta alle esigenze dei clienti.

«Con il cambio di insegna a Casamassima, lanciamo su Ancona il secondo nato in casa Conad, Spazio Conad, un ipermercato, o meglio uno spazio, in grado di soddisfare ancora meglio le esigenze dei clienti, garantendo un servizio efficiente e moderno, all’insegna della qualità e della convenienza», annota il direttore marketing e rete Iper e Superstore di Conad Adriatico Claudio Troiani. «Spazio Conad nasce per rilanciare la rete ex Auchan con una nuova esperienza di shopping oltre la spesa, perché si propone anche come luogo di incontro e che dà risposte alle attese di clienti e famiglie. L’offerta è in stile Conad: convenienza, qualità, funzionalità. Abbiamo in assortimento i migliori prodotti del territorio, a cui riserviamo, come nostra strategia aziendale, grande attenzione cercando di avere un rapporto diretto con le piccole aziende ed imprenditori della stessa comunità. Ringraziamo tutti i nostri nuovi collaboratori ex Auchan che sono entrati a far parte della famiglia Conad e per aver lavorato con grande motivazione e grande voglia di “rivincita” al rilancio di questo negozio insieme con i colleghi di Conad Adriatico permettendo la riapertura con la nuova insegna in tempi davvero brevissimi».

Il reparto ortofrutta, con la frutta e verdura a libero servizio, la IV e V gamma, il biologico confezionato; la nuova macelleria con un vasto assortimento di carni dall’Italia e dal mondo, tagliate e confezionate dai nostri macellai; la pescheria tradizionale assistita e in take away, integrata nell’area del pesce un’ampia scelta di prodotti “pronti a cuocere” e di surgelato sfuso; il banco dei salumi e formaggi, la gastronomia con banco caldo e rosticceria, la panetteria e la pasticceria ed il reparto di latticini completano l’offerta sul fresco.

Spazio Conad di Ancona fa dell’assortimento e della profondità di gamma l’arma differenziante sul territorio. La presenza del corner sushi, del cibo etnico, di una forte espressione del mondo biologico, salutistico, equo solidale ed eco sostenibile, completano la vasta scelta assortimentale.

Rimane attrattiva anche l’area non alimentare, con il corner della tecnologia, il giocattolo, il mondo casa, lo sport e tempo libero e abbigliamento uomo e donna.

Completano l’offerta un vasto assortimento di pet-food, l’ottica ed una nuova e grande parafarmacia.

Nei reparti freschi e freschissimi il cliente trova tanti prodotti improntati ai nuovi modelli di consumo, dal biologico al locale, con un ampio assortimento di prodotti a Km zero. E poi l’area benessere, con il nuovo marchio Verso Natura Conad – con le linee Bio, Eco, Equo e Veg – i prodotti senza glutine, quelli per celiaci.

Per semplificare la vita in cucina o portare una nota di originalità nei reparti macelleria e pescheria sono presenti i piatti preparati e quelli pronti da cuocere (di produzione interna), mentre la gastronomia e la panetteria offrono al cliente un servizio efficiente, completo e di qualità, in stile Conad.

Previsto un ampio assortimento di prodotti regionali a marchio Sapori&Dintorni oltre a quelli Conad e Conad Percorso Qualità, affiancati delle linee biologiche e funzionali Verso Natura Conad, Alimentum e PiacerSi.



Tra i servizi a disposizione dei clienti ci sono: ricariche telefoniche dei principali operatori; pagamento dei bollettini postali; si a buoni pasto elettronici e cartacei; I sistemi di pagamento prevedono, oltre al contante, carte prepagate, bancomat e carte di credito. 20 le casse tradizionali più 6 casse self, per rendere ancora più comoda e veloce la spesa. Il parcheggio dispone di 1.600 posti auto. Il punto di vendita è aperto con orario continuato da lunedì alla domenica dalle 8.30 alle 20:00

.



© RIPRODUZIONE RISERVATA