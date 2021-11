Navi, crociere e lusso: Fincantieri consegna anche la Silver Dawn, decima nave della flotta Silversea

ANCONA - Consegnata nel cantiere Fincantieri di Ancona Silver Dawn, la decima nave della flotta di Silversea. Dopo la proiezione dei video delle cerimonie della moneta e del cambio bandiera, Roberto Martinoli – president e ceo di Silversea – ha ufficialmente siglato la presa in consegna di Silver Dawn, alla presenza anche di Luigi Matarazzo, direttore generale della divisione navi mercantili di Fincantieri.

Richard D. Fain (presidente e ceo di Royal Caribbean Group, di cui fa parte Silversea Cruises) e Jason Liberty (vicepresidente esecutivo e Cfo di Royal Caribbean Group) hanno tenuto un breve discorso in collegamento da remoto. A testimonianza della forza e della resilienza del settore crocieristico, Silver Dawn è la terza nave a unirsi alla flotta di Silversea dall’inizio del 2020. «Con la splendida Silver Dawn, decima nave della nostra flotta, abbiamo raggiunto un enorme traguardo nella missione di portare i nostri ospiti nel mondo del lusso» ha dichiarato Martinoli. «Nonostante la pandemia - ha sottolineato Matarazzo - siamo riusciti a mantenere tutte le consegne in linea con le date contrattuali. Collaboriamo con Silversea da molti anni, e con loro abbiamo realizzato una linea di unità capaci di distinguersi, ma guardiamo già avanti alle nuove sfide che dovremo affrontare, pronti per una nuova generazione di navi da crociera».

