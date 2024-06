ANCONA - Prima i 70 chili di carne conservata in un frigo a temperatura troppo alta, un pericolo per la salute di quanti l’avessero acquistata. Poi il parrucchiere abusivo che, in un barber shop improvvisato al piano superiore, tagliava i capelli a connazionali nigeriani senza avere alcun titolo per farlo. Ma la sorpresa più clamorosa è avvenuta in occasione del terzo blitz, organizzato nel medesimo minimarket di corso Carlo Alberto dalla Guardia di finanza e dagli agenti della Squadra amministrativa della questura dorica, in un’attività congiunta nell’ambito dei controlli “Alto Impatto” voluti dal questore Cesare Capocasa.

La fuga

Mentre il solito barbiere in nero (recidivo) tentava di nascondersi all’interno di un mobile per sfuggire all’identificazione, militari e poliziotti hanno scovato 1.600 prodotti irregolari tra cui cosmetici, farmaci e alcolici. Tutta merce contraffatta o pericolosa perché non autorizzata alla vendita o contenente sostanze vietate e altamente tossiche. Il minimarket fuorilegge probabilmente era frequentato anche da esperti di ars amatoria, dal momento che sono state rinvenute 230 boccette di Viagra: 24 litri di liquido dai poteri miracolosi che veniva fatto passare come “integratore a base di erbe per extra forza maschile” ma che in realtà contenevano il sildenafil, lo stesso principio attivo contenuto nelle pilloline blu contro la disfunzione erettile. Ma quel negozietto del Piano gestito da una 60enne nigeriana, secondo gli investigatori, era un bazaar dell’illegalità. Poliziotti e finanzieri, infatti, hanno sequestrato pure un campionario di medicinali importati dalla Nigeria, oltre a liquori privi del contrassegno di Stato e cosmetici preparati con sostanze chimiche vietate e altamente dannose per la salute dei potenziali consumatori. La titolare dell’esercizio commerciale di corso Carlo Alberto li aveva messi in vendita nonostante la Nafdac (l’Agenzia nazionale nigeriana per il controllo e l’amministrazione del cibo e dei farmaci) avesse già avvisato che i numeri di registrazione sui prodotti, poi sequestrati, erano stati falsificati.

I prodotti

In particolare, l’attenzione degli operatori impegnati nel blitz è caduta su alcune creme contenenti idrochinone, sostanza schiarente per eccellenza, che però è vietata nei prodotti cosmetici. Altri prodotti presentavano addirittura sostanze cancerogene non identificate e, tra l’altro, mancavano le indicazioni in lingua italiana, come richiesto dal Regolamento europeo. Nel maxi sequestro sono finite pure diverse bottiglie di alcolici, con percentuale variabile tra il 17% e il 43%, prive del contrassegno di Stato, necessario per la messa in vendita. Oltre al barbiere abusivo che era già stato multato in un precedente controllo, è finita nei guai (di nuovo) la 60enne nigeriana titolare del minimarket, denunciata per varie violazioni delle normative sul commercio di medicinali, per sottrazione dell’accisa sugli alcolici e per ricettazione. È stata inoltre segnalata al Comune per le violazioni amministrative: il negozio, in cui è stato pure trovato un lavoratore in nero (un “dipendente” del barbiere), ora rischia la sospensione dell’attività.