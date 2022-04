Usa a scopi personali il gasolio a prezzo agevolato per la pesca: multa e carburante sequestrato

ANCONA - Multato perchè usa il gasolio a prezzo agevolato destinato alla pesca per usi personali, sequestrati 80 litri di carburanti. Durante le festività di pasqua, il Reparto Operativo Aeronavale della Guardi a di Finanza di Ancona, ha intensificato la presenza lungo il litorale marchigiano. La presenza dei finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale, ha consentito l’identificazione di 27 persone e il controllo di 16 imbarcazioni. Sono stati inoltre sequestrati 80 litri di gasolio agevolato per l’esercizio della pesca professionale, illecitamente utilizzato per uso privato. Il responsabile è stato sanzionato amministrativamente.

