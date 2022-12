Ancona, addobbi natalizi e articoli per la casa non sicuri, la Finanza ne sequestra più di duemila

ANCONA - Puntuali come l’albero, il Presepe o le luminarie. Non c’è Natale senza sequestri della Guardia di finanza.

I baschi verdi della Compagnia pronto impiego di Ancona, hanno passato al setaccio parecchi negozi in città e hanno sequestrato più di 2.100 prodotti di varia natura, decorazioni e addobbi natalizi, accessori per la casa, utensili da cucina e articoli di cancelleria e bricolage, che mancavano di qualsiasi etichettatura o descrizione riportante le caratteristiche identificative del prodotto. Se sui prodotti non vengono indicati provenienza, materiali impiegati, composizione ed avvertenze di sicurezza per l’utilizzo, si contravviene agli obblighi stabiliti dal Codice del consumo. I titolari dei negozi ispezionati sono stati segnalati alla Camera di commercio di Ancona e dovranno pagare una multa che, per questo tipo di violazione, può variare da un minimo di 516 fino a un massimo di 25.823 euro.