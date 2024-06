Finali del settore giovanile dell'Ancona, nonostante i mancati pagamenti la Croce Gialla non si tira indietro

ANCONA - Una vicenda che ha lasciato in tanti senza parole. Ma l'impegno continua come si evince anche dalla nota della stessa Croce Gialla: «In merito alle recenti note vicende relative alla U.S. Ancona, la Croce Gialla conferma, purtroppo, la persistenza dell'insoluto, pari a circa 25.000 euro di arretrati con la società sportiva. Fino ad ora, per questioni di rispetto e professionalità, in virtù di uno storico rapporto che lega la Croce Gialla all' Ancona, non si è proceduto a muovere azioni legali verso la dirigenza dorica, nella speranza e fiducia che quest' ultima onori a breve i suoi impegni. In caso contrario le azioni legali verranno inevitabilmente intraprese».

«La Croce Gialla tiene,comunque, a precisare - prosegue la nota - che domenica 9 giugno garantirà assistenza alla partita dell'Ancona under 17, nonostante la persistenza della morosità, perché ritiene che non sia corretto che a rimetterci siano ragazzi di 16 anni che hanno creduto e credono nei valori dello sport.

La Croce Gialla condivide questi valori e ritiene l'assistenza un atto doveroso e di rispetto verso questi ragazzi, per onorare coloro che giocano ancora a calcio per passione; per onorare Ancona e per onorare l'Ancona, quest' ultima intesa come la squadra di calcio patrimonio della città cui apparteniamo e che abbiamo il privilegio di servire da oltre cento anni».