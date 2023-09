Ancona, il figlio arrestato e la somma per il rilascio: va in scena l'ennesima truffa a danno di due anziani

ANCONA Un altro tentativo di truffa a danno di anziani sventato ieri (22 settembre) da parte degli agenti di Polizia ad Ancona. Nel caso specifico, una donna intorno all'ora di pranzo è stata contattata da un uomo che, professandosi avvocato, l'aveva informata circa l'arresto e la detenzione del figlio con tanto di secondo uomo, un finto maresciallo dei Carabinieri, a confermare il tutto. Informazioni, naturalmente, risultate fasulle. I due avrebbero chiesto all'anziana una somma in denaro per il rilascio del figlio da consegnare a una presunta assistente del maresciallo che, in breve tempo, si sarebbe recata presso la sua abitazione.

La scoperta



La donna, sedicente assistente, si è presentata alla porta di casa facendosi consegnare oggetti in oro per un valore di circa 9000 euro, convinti del fatto che ciò sarebbe servito a rilasciare il figlio. La truffatrice veniva descritta come straniera, con i capelli lunghi fino alle spalle, vestita con un abito blu con tasche evidenti.