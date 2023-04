ANCONA - Scocca l’ora della Fiera di San Ciriaco. Aprirà ufficialmente oggi il serpentone di bancarelle da mare a mare che animerà il centro della città fino al giorno del Santo Patrono. Già ieri è partito in piazza Pertini lo street food, con i sapori enogastronomici dal mondo. Qualche bancarella già attiva lungo il Viale. Sulla kermesse incombe l’incognita del maltempo. La pioggia potrebbe rovinare la festa e far girare i visitatori con l’ombrello in mezzo alle 424 bancarelle previste, la maggior parte delle quali dislocata lungo il via della Vittoria, fulcro dell’evento.

APPROFONDIMENTI L'EVENTO Fiera di San Ciriaco, la carica dei 120mila: «La città di Ancona torna in vetrina» L'INTERVENTO Marche, il brindisi va bene, ma fatelo con donne e giovani



I servizi



L’altro rebus, come sempre, riguarda la viabilità. Saranno quattro giorni di passione per il centro e i suoi residenti, considerando le strade chiuse e le limitazioni al traffico. Il piano anti caos predisposto dall’amministrazione è imponente. Solo nella giornata di oggi saranno in servizio 50 agenti della polizia locale. In pratica, metà comando della Palombare sarà in strada. Non solo per vigilare sulla fiera, ma anche per l’evento del BBQ del Conero, previsto alle Cantine Moroder e organizzato dalla Raval Family. Come per la festa del 25 aprile, gli utenti non potranno accedere a Montacuto. La festa sarà raggiungibile solo attraverso le navette messe a disposizione dagli organizzatori e in partenza dallo Stadio del Conero.



A proposito di navette, sono tre i percorsi previsti per oggi per raggiungere le bancarelle. Il capolinea periferico è situato, come in passato, al parcheggio dello Stadio del Conero. Le corse gratuite abbracceranno un lasso di tempo compreso tra le 15.20 e le 22. Le partenze della linea blu saranno ogni 10 minuti e porteranno i passeggeri fino a via Giannelli. C’è poi la linea, a pagamento, che farà la spola tra lo Stadio Dorico e piazza Cavour. Solo per oggi è stato previsto un ulteriore tragitto (linea rossa), anche questo a pagamento. La navetta permetterà agli utenti di transitare dal parcheggio degli Archi fino a piazza Cavour, passando per corso Stamira. I capolinea urbani ed extraurbani di piazza Cavour subiranno delle modifiche. Rimarranno comunque aperti con orari prolungati i parcheggi coperti della città: Archi, Umberto I, Stamira, Cialdini e Traiano.



Le forze impiegate



La polizia garantirà il servizio per scongiurare ingorghi e intoppi al traffico. Se oggi gli agenti in campo saranno circa 50, aumenteranno fino a 70 per le giornate di domani e dopodomani, considerando che si attendono 120mila presenze. A vigilare personalmente sarà anche la comandante Liliana Rovaldi: «Saremo presenti in tutti i punti logistici affinché l’evento possa svolgersi nel migliore dei modi e non ci siano troppi disagi alla circolazione stradale». Quasi tutto il Comando sarà praticamente alla fiera. Tutti gli uffici rimarranno chiusi fino al 4 maggio, ad eccezione del servizio di front office aperto alla cittadinanza. La pattuglie del comparto infortunistica saranno in strada. Ieri è iniziata la rimozione delle auto in difetto, all’altezza del Dorico: il piazzale deve essere libero.



Il commercio



«Vigileremo - afferma la comandante - anche per vedere se ci sono eventuali occupazioni abusive di suolo pubblico e contrastare il commercio abusivo». L’augurio è sempre lo stesso, davanti ai grandi eventi: «Ci sono le navette a disposizione e l’invito è quello di non prendere l’auto per raggiungere la fiera se non strettamente necessario. Mettersi al volante sarebbe una perdita di tempo per tutti, anche perché si rischia di rimanere intrappolati nel traffico. Le vie d’accesso sono limitate e quelle dobbiamo gestire per quattro giorni». La polizia locale, in tandem con la Croce Rossa, sarà presente con uno stand in piazza Cavour per far conoscere il progetto No alcol, no drugs, no crash, contro l’incidentalità stradale legata all’abuso di alcol e droga. Verranno distribuiti ai ragazzi degli etilometri monouso.