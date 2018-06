Fiamme vicino alla rotatoria dell'Ikea: i vigili del fuoco domano l'incendio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMERANO - Nel primo pomeriggio di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti nella direttissima del Conero all'altezza della rotatoria dell'Ikea per un incendio. Per cause in fase di accertamento andava a fuoco la sterpaglia al lato della sede stradale. I vigili del fuco della centrale di Ancona intervenuti con due automezzi e sette vigili, hanno spento le fiamme evitando la propagazione. Non si segnalano persone coinvolte.