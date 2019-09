Fiamme a bordo blackout sulla nave: «Noi prigionieri in mare»

di Federica Serfilippi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - «Da un paio di ore eravamo ripartiti da Santorini quando è scoppiato un incendio, probabilmente nella sala macchine. Poco dopo c’è stato anche un blackout che ha coinvolto tutta la nave. Si è fermata in mezzo al mare, inclinandosi da un lato. La luce è tornata, ma questa mattina (ieri, ndr) è sparita di nuovo. Nessuno si è fatto male, ma un po’ di paura e ansia si sono create a bordo».Disavventura in mezzo al mare per Danilo Cecconi, titolare dell’Hotel Touring Falconara, passeggero assieme ad alcuni amici imprenditori della Msc Sinfonia, partita lo scorso venerdì dal porto di Ancona alla scoperta della Grecia e della Croazia. Il rientro della crociera è previsto per domani, salvo imprevisti.