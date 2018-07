Fiammata dal pentolino d'olio Prende fuoco un pensile paura in un appartamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Un pentolino d'olio sul fornello acceso ha provocato un principio di incendio in un appartamento del viale della Vittoria. Le fiamme si sono propagate al pensile della cappa e sono state domate dai vigili del fuoco chiamati dal proprietario dell'appartamento e giunti con due automezzi sul posto. Nessun problema per le persone che erano in casa. Durante l'intervento il traffico in direzione del centro è rimasto bloccato.