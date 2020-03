Il festival del mosciolo getta la spugna, stop alla quinta edizione

ANCONA - Ancona perde un altro evento. Almeno per quest’anno non ci sarà il “Festival del Mosciolo” tradizionale festa organizzata al Porto antico nel mese di giugno. Dopo quattro edizioni che hanno fatto registrare il tutto esaurito gli organizzatori almeno per quest’anno hanno preferito prendersi una pausa come riportato sulla pagina Facebook “Festival del Mosciolo”«Non ce l’abbiamo fatta, il 5°Festival del Mosciolo non si farà quest’anno. Eppure vi assicuriamo che eravamo partiti con l’organizzazione, ma per nostri motivi personali, abbiamo deciso di fermarci. Ringraziamo l’Autorità portuale, il Comune di Ancona e l’Associazione Proloco Calamo Ancona che ci avrebbero appoggiato e patrocinato. Cosa dire, a tutti gli amici della pagina, a quelli che ci hanno appoggiato e sostenuto, a quelli che hanno apprezzato il nostro impegno per dare un bell’evento alla città, agli sponsor, a tutte quelle persone che sono venute a mangiare, a quelli che ci hanno fatto i complimenti e a quelli che ci hanno criticato, un grazie immenso. Per il momento ci prendiamo una pausa e speriamo di ritrovarci il prossimo anno». Un Festival che mancherà ad Ancona, visto che nelle quattro edizioni aveva fatto registrare il tutto esaurito in fatto di presenze. La speranza è che l’evento possa tornare nell’estate del 2021.

