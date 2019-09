Festino con alcol e coca: scatta il blitz, 24enne aggredisce agenti e finisce all'ospedale

di Federica Serfilippi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA Nei controlli a tappeto messi in campo dalla polizia e fortemente voluti dal questore Claudio Cracovia, gli agenti sono intervenuti poco dopo le 2 di martedì notte in un’abitazione di via della Madonnetta. Nella dependance c’erano le luci accese e la musica alta. I poliziotti hanno proceduto al controllo, constatando che all’interno c’era stato un festino organizzato dal proprietario dell’abitazione, un 24enne, e da tre suoi amici. Sul tavolo, oltre alle bottiglie di vino e birra che erano state consumate, sono stati trovati residui di cocaina fumata nel corso della serata.Il proprietario, sorpreso dalla scoperta degli agenti, ha dato in escandescenze, cercando di colpire e spintonare gli uomini in divisa. Il 24enne è stato fatto calmare e poi salire su un’ambulanza della Croce Gialla, chiamata dalla questura. I militi hanno prontamente portato al pronto soccorso di Torrette il 24enne per fargli smaltire il mix di alcol e droghe che aveva in corpo.