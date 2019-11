Festino a base di hashish in un garage con musica a tutto volume interrotto dalla Polizia

ANCONA - Più di duecento i giovani controllati nelle varie zone, nonché una sessantina di autovetture fermate. Tre, gli automobilisti indisciplinati sanzionati, uno dei quali, un 34 enne maceratese, è stato denunciato per guida in stato d'ebrezza in quanto guidava con un tasso alcolemico di 1.24 g/l, nonché sanzionato al Codice della strada poiché veniva fermato dalle Volanti nella zona pedonale di corso Garibaldi di Ancona.

Contemporaneamente, ad Ancona, gli agenti delle Volanti della Questura, effettuavano un blitz in un garage nella zona Baraccola. "Festino andato in.."fumo", ieri sera poco prima della mezzanotte, quello organizzato da una decina di ragazzi tutti di età tra i 20 ed i 25 anni, in un garage della zona Baraccola.

Durante i servizi di controllo del territorio, i poliziotti, pattugliando la zona industriale e commerciale della Baraccola, notavano un garage illuminato con dei motoveicoli parcheggiati e dei rumori che si distinguevano dall'esterno.

Tutto faceva supporre che si trattasse di un furto: scesi dalle "Pantere", gli agenti, invece, annusavano un forte odore di droga. Immediatamente scattava il blitz: mentre una pattuglia chiudeva ogni via di fuga, un'altra entrava nel box e sorprendeva la combriccola di giovani che, tra musica tecno ed alcol, fumavano sigarette di hashish così tanto da rendere l'aria irrespirabile.

Durante le perquisizioni, sei dei suddetti giovani, trovati in possesso di alcune dosi di hashish per uso personale, venivano denunciati.

