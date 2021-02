ANCONA - Gioia esagerata. Abuso etilico per una ragazza di 26 anni ieri sera in piazza del Papa che stava festeggiando la laurea. La giovane si è sentita male, sul posto i carabinieri e la Croce Gialla con la ragazza portata al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per i controlli del caso.

