ANCONA - Meno uno alla festa più magica dell’anno. Eventi natalizi in calo? Macché, sarà una giornata piena di iniziative, da vivere soprattutto nella zona del centro, dove - c’è da scommetterci - si registrerà il tutto esaurito per il rush finale della corsa agli ultimi regali da scambiarsi sotto le luci dell’albero.

Dunque, c’è da aspettarsi un centro preso ancora d’assalto. Ma andiamo con ordine.

Le iniziative

Fino ad oggi per le vie cittadine sarà possibile ascoltare le melodie del pianista “fuori posto”, Paolo Zanarella, artista di strada che incanta con il suo pianoforte a mezza coda per regalare ai passanti una atmosfera d’eccezione. Alle 17.30, sotto il grande albero di piazza Roma è prevista l’esibizione della Corale Gospel Outreach. Per la Vigilia di Natale farà ritorno per la terza e ultima volta la Christmas Parade, la sfilata per le vie del centro (15,30-19,30) con la slitta di Babbo e Mamma Natale e tanti personaggi. Tanti eventi anche per i bambini: in piazza Pertini il Bosco degli Elfi, regno della fiaba e della fantasia, sarà aperto il 24 e il 26 dicembre dalle 16 alle 19. Affollato di elfi e Babbo Natale, il bosco riserva ai più piccoli scenari incantati con una serie di giochi, laboratori e spettacoli di animazione. Adiacente a questo spazio è allestito il Bosco delle Meraviglie, animato da personaggi delle favole e supereroi. Accoglie i bambini dalle 16 alle 19 oggi e il 26 dicembre.

Fino alla Vigilia resta aperto in corso Garibaldi (tratto piazza Roma-piazza Repubblica) il mercatino della Creatività A mano libera, organizzata da La banda della Magliaia, con stand che propongono idee regalo e confezioni natalizie con prodotti bio. Oggi tornerà anche in via Castelfidardo il Mercato Coldiretti di Campagna Amica. Sarà aperto dalle 9 alle 20. Non potrà mancare il bus storico con a bordo Babbo Natale: transiterà dalle 16 alle 19 per le vie del centro e del quartiere adriatico: corso Amendola, viale della Vittoria, piazza Diaz, Passetto, Panoramica, Borgo Rodi, chiesa San Carlo Borromeo, via Piave. Lungo corso Garibaldi continuerà fino all’8 gennaio il mercatino natalizio. Piazza Cavour sarà animata ancora dalla mega ruota panoramica e dalla pista di pattinaggio sul ghiaccio. È nel cartellone di biAnconatale anche la mostra “Le Patamacchine”, al Museo Tattile Statale Omero, un inno alla sopravvivenza dell’immaginario. Si tratta di un allestimento interattivo, ideato e realizzato dall’Associazione La luna al guinzaglio di Potenza presso il Salone dei Rifiutati. La collezione di opere è ispirata alle macchine inutili di Tinguely e ai principi della Patafisica di Jarry, ovvero alla “Scienza delle soluzioni immaginarie”. Il Museo Omero sarà aperto il 26 dicembre. Alla Pinacoteca civica continua la mostra “Cose dall’altro mondo da Monet a Warhol’’ .

La viabilità

Sono disponibili nella giornata di oggi le navette gratuite in partenza da piazza Ugo Bassi, dal parcheggio di via Marconi e dal parcheggio delle Tavernelle. Inoltre, c’è il trenino natalizio dalle 16 alle 20 tra corso Amendola e piazza Cavour. I parcheggi coperti saranno a pagamento. Torneranno gratuiti il 6 e l’8 gennaio 2023.