Festa di compleanno rumorosa I vicini chiamano la polizia trovati spinelli di marijuana

ANCONA - Festa di compleanno troppo rumorosa, i vicini chiamano la polizia che arriva e trova marijuana. E' successo nella notte ad Ancona. A stroncare la festa di compleanno organizzata da alcuni amici in un appartamento, ci ha pensato il vicino di casa che, stanco del baccano, ha chiamato il 113.I poliziotti delle Volanti, già in giro per i controlli perdisposti dal questore Oresta Capocasa, sono arrivati e hanno appurato che si stava festeggiando un compleanno con dolci, bibite e marijuana. Tutti gli invitati sono stati invitati in questura e identificati e la sostanza stupefacente è rimasta negli uffici della polizia.I controlli della polizia, nella notte tra il 14 e il 15, hanno dato buoni risultati. Le pattuglie della Questura di Ancona , le Volanti , gli uomini in borghese della Squadra Mobile unitamente alle pattuglie del Reparto prevenzione Crimine di Perugia ai cinofili e alla Squadra Nautica hanno lavorato intensamente per garantire la sicurezza in questi giorni di vacanza con controlli mirati sia in città che sulla costa di Sirolo e Numana.Il territorio è stato diviso tra i Poliziotti così che mentre a Sirolo e Numana venivano controllate solo nella serata di ieri 50 persone, 23 autovetture e veniva fatta prossimità nei negozi e strutture ricettive, Ancona veniva setacciata dagli uomini della Squadra Mobile e dai Poliziotti delle Volanti. Controllate dalle Volanti 31 persone di cui 13 con pregiudizi di Polizia e 9 veicoli.