ANCONA - In 20mila da tutte le Marche per la Festa del Mare. A poche ore dal vernissage della due giorni di celebrazioni anconetane, dal Comune arrivano già stime incoraggianti. Da Palazzo del Popolo fanno infatti sapere che si attendono circa 10mila visitatori per ciascuna delle due giornate di appuntamenti. Cinquemila dovrebbero essere invece gli spettatori del concerto al Passetto dei Tiromancino, previsto per stasera a partire dalle 21,30.

«Avremo gli alberghi sostanzialmente pieni - annuncia il sindaco Daniele Silvetti -. Ci sono segnali fortissimi che suggeriscono come l’aspettativa vada ben oltre il contesto anconetano» continua, raccontando che proprio in queste ore «il Comune è sotto pressione per le richieste di chi vuole partecipare agli eventi o vuole avere delle informazioni».

Il debutto

«E ne siamo ben lieti» precisa. Insomma, un debutto in grande stile per una Festa del Mare dal format rinnovato, che rappresenta inoltre la prima uscita pubblica della nuova giunta in termini di grandi eventi. «L’abbiamo organizzata adoperando tutti gli strumenti possibili» rivendica il sindaco. Ottima pure la risposta delle attività commerciali del territorio, alberghi ma non solo. Lungo viale della Vittoria, la passeggiata che accompagnerà i visitatori sino al palco dove si esibirà la band romana, locali, bar e ristoranti hanno provveduto ad approntare eventi ed iniziative parallele al programma ufficiale. «So già che ci sono state prenotazioni in tutti i locali circostanti. Ognuno ha dato il proprio contributo, chi con delle iniziative, chi organizzando menù particolari ed a tema» svela Silvetti. Ma vediamolo nel dettaglio il programma della due giorni di Festa del Mare. Si parte dal Passetto, dove oggi alle 18 verrà tagliato il nastro con uno cooking show targato Associazione Cuochi Marche. Già dalle 17, invece, in piazza Cavour arriveranno gli stand per le degustazioni di prodotti ittici. Sempre tra piazza Cavour e piazza Roma, fino alle 21, l’intrattenimento sarà affidato alle esibizioni degli artisti di strada. Quindi giusto il tempo di spostarsi verso il Monumento, visto che alle 21,30 è previsto il concerto dei Tiromancino insieme alla cantante Enula. La Festa del Mare proseguirà domani. Alle 10 verrà deposta una corona d’alloro al porto, poi il carosello di mercatini, degustazioni (nei due mercati della città, le Erbe e il Centrale) ed esibizioni di artisti di strada. Festa grande, ancora, in piazza del Plebiscito, dove dalle 23 un dj set de “La Regina” animerà all’unisono i locali del cuore della movida anconetana. Il gran finale alle 22,30: per trenta minuti il cielo di Ancona si colorerà grazie allo spettacolo pirotecnico organizzato dai campioni internazionali in carica della Fonti Pirotecnica presso il molo Rizzo, di fronte all’arco Clementino.