Festa del Corpus Domini processione per il corso e folla per le infiorate

ANCONA - Si è rinnovata, oggi pomeriggio ad Ancona, la meraviglia dell’Infiorata, in occasione della festività del Corpus Domini. Quindici quadri, realizzati da altrettante parrocchie od associazioni, sono stati decorati a terra con petali di fiori, segatura ed altro materiale lungo corso Garibaldi, in omaggio al Signore ed alla processione liturgica proveniente da San Domenico, dove l’Arcivescovo Angelo Spina ha celebrato Messa e poi guidato i tantissimi fedeli fino a piazza della Repubblica e risalito la città per confluire alla chiesa di san Cosma. I vari quadri sono stati realizzati tutta la notte e sono stati ammirati per il loro ingegno e creatività per tutta la giornata, fino al passaggio della processione. «Gesù si è spezzato per noi- ha ricordato nell’omelia Mons. Spina- e nell’eucarestia ci chiede di spezzarci per gli altri».