ANCONA - Organizza una festa invitando cento persone e mettendo la musica a tutto volume. I residenti della zona si svegliano e chiamano la polizia. Che non solo irrompe al party, ma multa l’organizzatrice: dovrà pagare mille euro. La sanzione è stata elevata ieri mattina nei confronti di una peruviana di 42 anni per la violazione del regolamento acustico comunale.

La vicenda



L’evento risale alla serata di Pasqua, in un circolo privato della Baraccola che era stato preso in affitto dalla peruviana per poter organizzare la serata danzante, con tanto di gruppo musicale dal vivo. La musica diffusa a un volume troppo elevato aveva infastidito i residenti, che avevano chiamato la polizia attorno alle 2.30. Arrivati sul posto, gli agenti delle Volanti avevano accertato la presenza di circa 100 ragazzi, intenti a ballare.

Il regolamento comunale prevede che non può diffondersi musica ad alto volume oltre la mezzanotte, per cui la violazione (che prevede il pagamento di una sanzione di mille euro) è stata contestata in solido sia alla organizzatrice della festa che al presidente del circolo privato dopo l’istruttoria portata avanti dalla Divisione Amministrativa della questura. Proprio la Pasi nel weekend, assieme alla polizia locale, ha controllato vari esercizi commerciali del Piano.



Nel mirino degli agenti è finito un negozio di frutta e verdura, il cui titolare è stato multato con una sanzione da 2mila euro. Il motivo: il commerciante non aveva ottemperato all’obbligo di esporre il cartello degli orari di apertura/chiusura e non teneva esposti i prezzi dei prodotti in vendita. Inoltre, in corso Carlo Alberto, la polizia è intervenuta per bloccare un 28enne ubriaco e molesto, che infastidiva i passanti. È stato sanzionato per l’ubriachezza molesta. Nel corso dell’operazione Alto Impatti sono stati controllati 55 veicoli e 106 persone.