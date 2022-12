ANCONA - Brindisi, veglioni, musica e, dopo due anni di stop, il ritorno della festa in piazza. Tra un articolato dispositivo di sicurezza coordinato dalla questura e i divieti per i drink in vetro e i botti. Sarà un Capodanno dal volto nuovo ad Ancona, con la sperimentazione di piazza della Repubblica scelta per ospitare il party che porterà sul palco la band bolognese Rumba de Bodas e il dj Daniele Sabbatini.

La serata prenderà il via attorno alle 22.30 per finire verso le 3. In mezzo, il concerto tra sonorità raggae, funk e pop, i saluti del sindaco Mancinelli prima della mezzanotte e poi il dj set che trasformerà la piazza in una discoteca con una proposta che andrà dal soul e funky alla deep house. La ruota panoramica e la pista di pattinaggio saranno in funzione, il centro illuminato a festa.

Le altre location

Ma per la notte più lunga dell’anno si sono organizzati anche i locali. A partire dal Nyx Club della Baraccola che propone sia lo show dinner che l’after. Ospiti della serata, tra gli altri, i Brecce Boyz, Antony Momoy, i rappresentanti di Teekanne con spettacoli di giocoleria e danza aerea. Cenone e musica remember sono le proposte del Santa Monica. Risuoneranno gli anni ‘70, ‘80 e ‘90 con Elettra Benedetto e Dj Puje. Cenone e dj set promossi anche dal ristorante-pizzeria Rustico. In consolle Mastro e La Regina.

Le proposte

Gran galà di Capodanno al SeePort con la serata Couleur Savage ispirata ai suoni della savana e della giungla che, in un crescendo, diventano urban. Menù d’eccezione curato dallo chef Paolo Antinori. Festa anni Ottanta al Seebay di Portonovo, con un menù che rimanda alle icone del passato: Goonies, Savid Bowie, Madonna e Ritorno al Futuro. I ristoranti del capoluogo sono quasi tutti sold out, ormai da tempo. C’è chi ha proposto un menù di pesce, di carne, ma anche di pizza. I prezzi? Un po’ per tutte le tasche, ma con una media di 50 euro a persona. Ci sono anche i menù alla carta del Capodanno Easy promosso dai locali della Raval Family.

Tra un brindisi e l’altro, un piatto di lenticchie e una fetta di pandoro, non bisogna dimenticare le regole. Per la festa davanti al Teatro delle Muse, L’amministrazione comunale ha predisposto un servizio di sicurezza, con vigilanti che avranno il compito di controllare gli accessi all’area interessata dal concerto e di monitorare l’evento fino alla sua conclusione. Oltre a tali addetti, saranno presenti operatori formati per il rischio incendi, un centro coordinamento per le emergenze e un presidio sanitario.

La Polizia Locale ha inoltre emesso una specifica ordinanza di viabilità, con la quale ha disposto i provvedimenti limitativi della circolazione. Il dispositivo di security vedrà il coinvolgimento di operatori della questura, carabinieri, polizia locale e guardia di finanza.

Il potenziamento

In termini più generali, il weekend di Capodanno sarà caratterizzato da un’implementazione e un potenziamento di tutti i servizi interforze di controllo e presidio del territorio, anche con il coinvolgimento della polizia Locale e della polizia Stradale. Per quanto riguarda i “botti” e i drink in vetro, sono valide le indicazioni contenute all’interno del regolamento di polizia urbana. E dunque: è fatto divieto«di far esplodere botti, petardi di qualsiasi tipo, lancio di lanterne luminose o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque tipo di arma, in tutti i luoghi coperti o scoperti, pubblici o privati; in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, ove transitano o siano presenti delle persone». Ci saranno limitazioni anche per consumare bevande nei contenitori di vetro.