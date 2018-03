Stava fermo sotto la pioggia per spacciare eroina e cocaina: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Stava fermo, sotto la pioggia battente, in una zona disabitata vicino a Passo Varano. Era già sospetto così, ma i carabinieri della stazione Brecce Bianche hanno notato auto che si avvicinavano all’uomo per confabulare e ripartire poco dopo.Così i militari hanno deciso di intervenire, stoppando sul nascere il tentativo di fuga dell’uomo, un tunisino 30enne che ha precedenti anche per tentato omicidio e rapina. Nascosti nei pressi i militari hanno trovato e sequestrato 30 grammi di eroina, 10 di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per confezionare le dose, due cellulari e 150 euro ritenuti incasso dello spaccio. L’uomo è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Montacuto.