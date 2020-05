Fermi al semaforo sullo scooter, un'auto li travolge: l'uomo non cade, la donna si. Portata in ospedale per i controlli

ANCONA - Erano tranquiilamente fermi al semaforo di via Marconi in attesa del verde quando un'auto li ha centrati in pieno. E' successo intorno alle 18 con l'uomo che è riuscito ad aggrapparsi al manubrio del proprio scooter mentre la donna è caduta a terra. Immediati i soccorsi grazie all'intervento dell'automedica e della Croce Gialla con la signora portata all'ospedale di Torrette per tutti i controlli del caso anche se le sue condizioni non destano preoccupazione.

