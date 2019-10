Ancona, fermato per un controllo strattona un carabiniere e gli procura lesioni

ANCONA - Continua senza sosta l’opera di controllo del territorio dei Carabinieri della Compagnia di Ancona che, nelle ultime 24 ore, hanno intensificato il dispositivo di prevenzione predisposto dal Comando Provinciale di Ancona, effettuando una serie di mirati controlli sia per contrastare la commissione dei reati in genere oltre che per assicurare ai cittadini maggiori standard di sicurezza.

L’attività straordinaria di controllo del territorio, attuata con un imponente dispositivo areale di prevenzione composto da 12 pattuglie, ha consentito di identificare 221 persone, controllare 187 veicoli, 3 esercizi pubblici con contestuale esecuzione di 2 perquisizioni personali e il sequestro di un’autovettura per mancanza della copertura assicurativa.

Nell’ambito del medesimo servizio è stato tratto in arresto un operaio 34 enne di origini tunisine, con precedenti per droga, residente a Chiaravalle per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Verso l’ora di pranzo di ieri i carabinieri della Sezione Operativa del Norm di Ancona hanno notato l’uomo prima attraversare i binari della limitrofa stazione poi scavalcare le barriere di protezione che delimitano l’area ferroviaria e dopo, con fare sospetto, ha attraversato velocemente la via Flaminia con l’intento di dirigersi verso un’area alberata retrostante la via Flaminia che di recente è stata attenzionata dai militari per il rinvenimento di alcune siringhe a terra. Circostanza peraltro avvenuta grazie alle segnalazioni di un cittadino residente della zona al quale non è sfuggito - nei giorni scorsi - il via vai di giovani che entravano e uscivano dopo pochi minuti dalla stessa area.

Per tale ragione i militari hanno deciso di sottoporre a controllo il 34 enne che inizialmente si è dato alla fuga zigzagando sulla sede stradale di via Flaminia creando una situazione di pericolo per i numerosi utenti che a quell’ora percorrevano la strada, poi raggiunto prontamente da due militari, ha opposto una violenta resistenza e prima di essere immobilizzato definitivamente ha strattonato uno di essi facendolo rovinare a terra e procurandogli delle lesioni personali gravi.

Per l’operaio tunisino sono scattate le manette e successivamente è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria A.G. per la prescritta udienza di convalida.



