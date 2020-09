Fermato dalla polizia, nascondeva droga: «Ve la consegno, sono diventato bravo»

ANCONA Fermati in strada con la droga: denunciati. In entrambi i casi, gli stupefacenti sono stati spontaneamente consegnati ai poliziotti delle Volanti. Addirittura, un 44enne già conosciuto dalle forze dell’ordine, è andato incontro alle divise: «Senza che mi controllate, vi do direttamente la dose di eroina, almeno capite che sto diventando proprio bravo».







Nei guai anche un 24enne bloccato a bordo della sua auto, in compagnia di un amico: sotto sequestro hashish, marijuana e cocaina. Il primo è stato controllato in piazza Ugo Bassi attorno alle 12,30 di venerdì. Le Volanti stavano in zona per un normale servizio di vigilanza. A un certo punto, hanno visto il volto noto del 44enne avvicinarsi. Ha dichiarato di avere nei pantaloni una piccola quantità di eroina. L’uomo si è rivolto alla pattuglia dicendo: «Vi consegno la pallina, tanto mi avreste controllato comunque, così vi faccio vedere che sto diventando più bravo». La sostanza è stata sequestrata e il 44enne denunciato. Stessa sorte per un 24enne, intercettato al volante di una vettura all’incrocio tra via Piave e via Giannelli attorno alle 2,40 di sabato. Il conducente non si è fermato al rosso del semaforo. Ed è così iniziato l’inseguimento della polizia. Il ragazzo ha cercato di far perdere le sue tracce, ma alla fine è stato intercettato allo sbocco della galleria, in via Martiri della Resistenza.

All’interno dell’auto, oltre al 24enne, c’era un passeggero. Uno dei due, preso dal panico, ha messo la sicura e alzato il finestrino fino quasi alla chiusura totale. Ciò non ha impedito ai poliziotti di percepire l’odore acre di “erba”. Il 24enne, vistosi scoperto, ha consegnato agli agenti una piccola quantità di marijuana e di hashish. Si è proceduto anche alla perquisizione domiciliare, dove è saltata fuori la presenza di cocaina. Il ragazzo è stato denunciato. Ma non solo, gli è stata anche ritirata la patente di guida.

