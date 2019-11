Ancona: fermato dai carabinieri albanese scoperto con un'assicurazione falsa

ANCONA - Un albanese di 57 annii residente ad Ancona è stato fermato in via Leonardo Da Vinci durante un normale controllo alla circolazione stradale, nell’ambito di un più ampio dispositivo areale di prevenzione predisposto dal Comando Compagnia Carabinieri di Ancona.

Era alla guida della sua Fiat Punto con assicurazione falsa, motivo per il quale è stato sanzionato al codice della strada, la documentazione assicurativa esibita è stata sottoposta a sequestro, il veicolo, di cui è stato trattenuto il documento di circolazione, è stato sequestrato ai fini della confisca e la patente di guida ritirata per il successivo inoltro alla Prefettura UTG di Ancona.

Pertanto per il cinquantasettenne albanese è scattato il deferimento alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Ancona per l’utilizzo dell’assicurazione falsa e per ricettazione nonché riceverà un ulteriore provvedimento di sospensione della patente di un anno.



