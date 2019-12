Fermati con l’hashish, per quattro ragazzi salta lo spinello-party di fine anno

ANCONA - Un’auto sospetta con quattro ragazzi a bordo che sgattaiola nel caos del traffico cittadino, l’inseguimento dei carabinieri e il sospetto che si fa realtà con il ritrovamento di qualche grammo di hashish addosso a uno degli occupanti: «Era la droga per la notte di Capodanno». Lo spinello-party non si farà. Gli stupefacenti sono stati sequestrati dai militari della caserma di via Piave e il possessore, un 17enne anconetano, è stato segnalato in Prefettura come assuntore.



Dopo essere stato fermato dai carabinieri, è stato affidato ai genitori. Il ragazzino è stato bloccato ieri mattina, poco prima di mezzogiorno, tra piazza Cavour e via Vecchini. Era nel posto passeggero di una Suzuki, assieme ad altri tre amici, tutti anconetani: un minorenne e due maggiorenni. Al volante c’era un ragazzo denunciato a piede libero lo scorso ottobre per detenzione di droga ai fini di spaccio. L’auto ha insospettito gli uomini dell’Arma perché procedeva a velocità sostenuta, con tutti i finestrini abbassati nonostante il vento che ieri mattina ha fatto cadere il gelo sulla città. I carabinieri hanno così deciso di fermare il veicolo per un controllo. Bloccare la Suzuki, però, non è stato facile. Il traffico era sostenuto, così come la velocità della vettura. Alla fine di via Vecchini, i militari sono riusciti a fermare l’auto. Nessuno dei quattro occupanti ha provato a mostrare resistenza, anzi il gruppetto ha tenuto un atteggiamento collaborativo. Il 17enne però, appena sceso dall’auto e pensando di non essere visto, ha tentato di disfarsi goffamente di un involucro di cellophane. Subito recuperato, è emerso il contenuto: quattro grammi di hashish pronti per essere consumati. Gli altri ragazzi sono stati trovati senza stupefacenti. Il minorenne è stato segnalato in Prefettura come assuntore di sostanze e affidato ai genitori. Il quartetto di anconetani avrebbe ammesso che la droga sequestrata doveva essere consumata durante la notte di Capodanno © RIPRODUZIONE RISERVATA