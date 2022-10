Verso Ancona-Fermana, ordine pubblico: viabilità speciale per il Del Conero

ANCONA- In vista del derby tra Ancona e Fermana, in programma domenica alle 14.30 allo stadio Del Conero, il Comune di Ancona in accordo con tutti gli organi preposti al mantenimento dell'ordine pubblico ha comunicato le seguenti disposizioni per i tifosi e per tutta la cittadinanza:

Le disposizioni da seguire

Per i tifosi locali l'accesso allo stadio Del Conero è dal cimitero delle Tavernelle proseguendo per strada provinciale Cameranense; L'accesso da via Filonzi sarà chiuso per il passaggio dei tifosi ospiti; Per i tifosi locali che provengono da sud, l'accesso sarà interrotto all'altezza dell'arco degli Angeli. Per raggiungere lo stadio sarà possibile transitare per Varano e raggiungere la strada provinciale Cameranense; Non sarà consentito il parcheggio nei pressi del forno Stacchiotti in zona passo Varano. Il sottopasso della stazione sarà presidiato e interdetto e l'accesso sarà consentito solo ai possessori di regolare biglietto del treno.