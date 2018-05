Non si ferma ai controlli e aizza il cane contro i poliziotti: ghanese arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Ieri pomeriggio intorno alle 16.15 gli agenti delle Volanti notavano un gruppo di persone nei pressi di piazzale Italia, all'apparenza tossicodipendenti, che confabulavano tra loro con fare sospetto. Tra le persone gli genti scorgevano la presenza di un uomo di colore conosciuto dalle forze di polizia. L'uomo ed altre persone nelle vicinanze, vedendo sopraggiungere l'auto della Polizia, dopo essersi scambiate dei cenni si allontanavano in direzioni diverse.Nella circostanza l'uomo di colore che portava al seguito un cane di razza pitbull di colore bianco e nero, malgrado gli operatori lo invitassero ripetutamente a fermarsi, continuava a camminare in direzione opposta. Raggiunto dai poliziotti l'uomo al fine di sottrarsi al controllo, proferiva versi in direzione del cane aizzandolo contro gli agenti.Poi fingendo di non riuscire a trattenere l'animale, pur tenendolo al guinzaglio lo lasciava avvicinare ai poliziotti che si vedevano costretti ad indietreggiare per non essere morsi dal cane. L'uomo, sentendosi forte nel vedere che i poliziotti erano indietreggiati, incitava nuovamente il proprio cane tanto che l'animale ringhiava ed effettuava dei balzi in avanti verso gli operatori di polizia. Poco dopo gli agenti riuscivano, utilizzando le appropriate tecniche operative, a fermare sia il giovane di colore, che nel frattempo aveva tentato di colpirli con calci e pugni, che il cane.Il ghanese di 32 anni, veniva arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e trattenuto presso le Camere di Sicurezza della Questura di Ancona; il cane, una volta giunto in Questura in attesa di essere affidato al servizio veterinario comunale, si mostrava tranquillo e mansueto.