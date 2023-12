Ancona, si ferma sull'asse per pulire il vetro appannato: viene centrato in pieno da un auto. All'ospedale un 84enne

ANCONA Incidente e traffico rallentato ad Ancona, questa mattina (17 dicembre), sull'asse attrezzato in direzione Baraccola. Due auto si sono scontrate all'uscita delle Grazie nei pressi della Galleria. Ad avere la peggio un anziano di 84 anni trasportato all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità in stato confusionale.

La dinamica

L'uomo, in corsia di marcia, si è fermato in mezzo alla strada per pulire il vetro appannato. In questo modo è stato centrato, in pieno, da una vettura che sopraggiungeva. Sul posto Polizia Locale, Croce Gialla e 118.