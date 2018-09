Ferita al Mandracchio durante una lite con un camionista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Una romena di 49 anni è stata soccorsa al Mandracchio, nella zona del parcheggio dei Tir. Sul posto si sono portati un’ambulanza della Croce Gialla e una Volante della questura. I militi della Gialla, inviati dalla centrale operativa del 118, le hanno prestato le prime cure: sanguinava dal naso e aveva ferite sulla braccia. La romena ha raccontato di aver viaggiato da Roma ad Ancona a bordo di un camion. Gli agenti hanno identificato alcuni camionisti, tutti di nazionalità straniera, che si trovavano in zona e hanno sentito le loro versioni. Hanno messo a confronto il racconto offerto dalla donna e la loro ricostruzione dei fatti. Le indagini dei poliziotti delle Volanti avevano l’obiettivo di capire se la donna era stata picchiata, da chi e per quale motivo. In serata si è appurato che si è trattato di una lite con un camionista.