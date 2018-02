Prima i fendenti col coltello poi colpi di mattarello in testa al compagno: arrestata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Violenta lite di coppia costringe la Polizia all’intervento, ma, per una volta, ad avere la peggio è l’uomo.Erano le 21.20 circa quando è arrivata la richiesta di aiuto alla Questura di Ancona: «Venite subito la mia compagna mi ha accoltellato...» sono le prime parole che un uomo 54enne anconetano ha pronunciato all'Agente della Polizia di Stato che gli aveva risposto al telefono.Una volta giunti sul posto, i Poliziotti soccorrevano il malcapitato che raccontava che dopo aver cenato in tranquillità con la compagna, quest'ultima improvvisamente staccava la presa della televisione accusandolo di trascurarla e, subito dopo, tentava di accoltellarlo.Nel corso della successiva e furibonda colluttazione, la donna mordeva una mano del compagno e, non contenta, prelevava un mattarello colpendo l'uomo in testa ed altre parti del corpo, fuggendo e rifugiandosi poi nell'appartamento di un ignaro condomino.Trasportato in ospedale alll'uomo venivano riscontrate lesioni per ferite lacero contuse guaribili in 4 giorni; la compagna, ascolana di 50 anni, veniva arrestata per lesioni aggravate e resistenza in quanto una volta fermata reagiva al controllo aggredendo gli Agenti, tentando di colpirli con calci e pugni.