ANCONA «Non mi dovevi svegliare, io volevo dormire: sei un pezzo di m..., un omosessuale, io non ho paura di te». Le urla, poi le botte a un agente della Polizia Penitenziaria del carcere di Montacuto. Quest’ultimo era finito all’ospedale con dieci giorni di prognosi: era stato schiaffeggiato, buttato contro una cabina telefonica e preso a calci.

L’accusa

Il detenuto, un tunisino di 29 anni, è stato ieri condannato dal giudice Martina Marinangeli a scontare otto mesi di reclusione per il reato di lesioni personali. L’aggressione risale al 6 ottobre del 2020. Erano le 7 delle mattina e l’agente aveva svegliato il tunisino perché era suo compito preparare la colazione agli altri detenuti. «Ma lui - ha detto ieri in udienza l’agente - non voleva lavorare. Ha prima sferrato un pugno al box, dove c’ero io, poi mi ha dato uno schiaffo». L’operatore era finito contro la cabina telefonica del reparto. «Non mi dovevi svegliare, perché lo hai fatto?» avrebbe detto il tunisino, continuando a insultare e a colpire l’agente. Aveva subito calci all’altezza del polso e del braccio. «C’era poi stata una colluttazione - ancora il ferito in aula - alla fine il detenuto era stato bloccato». Il poliziotto, aiutato dai suo colleghi per fermare la furia del tunisino, era prima stato medicato dall’infermeria del carcere, poi era andato al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette, dove la prognosi era stata di dieci giorni per lesioni multiple, tra cui graffi vari, una lesione alla spalla e le contusioni riportate alla tempia.

Ma quel giorno, il tunisino era stato protagonista anche di un gesto di autolesionismo. Attorno alle 10 gli agenti erano dovuti intervenire perché il 29enne si stava ustionando con la fiamma provocata da una bomboletta di gas. C’era stato l’intervento del medico e poi il trasporto all’ospedale di Torrette. Il tunisino è stato difeso in udienza dall’avvocato Antonio Gagliardi.