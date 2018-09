Le famiglie escono a cena: villetta depredata di soldi e gioielli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Ladri scatenati nella frazione di Montacuto, un colpo è stato messo a segno nell’abitazione di un commercialista. A finire nel mirino dei banditi una villetta bifamiliare che si trova lungo il tratto di strada compreso tra il carcere di massima sicurezza e l’incrocio con via del Castellano non distante dall’incrocio con la provinciale del Conero, la strada del monte.Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine che hanno subito avviato le indagini e si sono messi sulle tracce dei ladri, le due famiglie si erano allontanate dalle rispettive abitazioni per trascorrere una serata in compagnia in un ristorante della zona. I ladri sono penetrati all’interno dell’appartamento dove hanno rovistato ovunque prelevando denaro in contante e dei monili in oro. Una volta ripulito il primo appartamento di proprietà di un noto commercialista, ora in pensione, sono passati nell’altro appartamento dove hanno recuperato dell’altro contante.