ANCONA - Scorrazzano nell’area verde su cui si affacciano i palazzi della Regione, a due passi dalle case. L’allarme cinghiali non si placa. Continuano gli avvistamenti nel parco di via Tiziano. Una famigliola di ungulati è ormai stanziale nel polmone verde del quartiere.

Sono diventati un’attrazione per molti ragazzini che si avvicinano addirittura per fotografarli, sottovalutando però il pericolo. I video e le foto dei cinghiali di via Tiziano fanno il giro dei social. Ma ancora nessuno ha preso provvedimenti.

Un fatto insolito, se si pensa che da settimane hanno fatto di quel parco il loro habitat naturale, a pochi metri dall’ingresso alla sede della Regione Marche. Forse si tratta degli stessi ungulati che, in altre circostanze, sono stati avvistati al Pincio ma anche in via Angelini perché di notte si spostano alla ricerca di cibo. Se hanno scelto il parco di via Tiziano è anche perché al suo interno c’è una fontanella che garantisce a questi animali il necessario apporto d’acqua.