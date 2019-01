Falsi orologi d'oro e furti ai turisti al porto: in due alla sbarra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Raggiravano e derubavano i turisti in attesa di imbarcarsi al porto di Ancona: in due a processo. Si tratta di un macedone di 53 anni e di un serbo di 69 anni, entrambi arrestati lo scorso settembre dalla Polmare e dalla Squadra Mobile dopo le denunce sporte da due turisti stranieri in attesa del traghetto per la Grecia. Ieri i ladri sono stati rinviati a giudizio dal gup Francesca De Palma.