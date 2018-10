Falsi medici messi in fuga: truffatori braccati dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - «Signora, ci apra, siamo i sostituti del suo dottore». Marito e moglie stavano per essere beffati, ma prima che sparissero soldi e gioielli, sono riusciti a mettere in fuga una coppia di finti medici. I carabinieri gli hanno dato la caccia lungo il Viale della Vittoria, non appena dall’abitazione di piazza Diaz è arrivata una richiesta d’aiuto al 112. «Volevano truffarci» gridavano al telefono, sotto choc, due anziani che attorno alle 17,30 hanno ricevuto la sgradita visita. I truffatori si sono allontanati a piedi lungo il Viale. Due pattuglie dei carabinieri si sono portate nel quartiere Adriatico ma ricerche, fino a ieri sera, non hanno dato i frutti sperati.