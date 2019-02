False lezioni di scuola guida: ​denunciati il titolare e 15 autotrasportatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Falsificati i registri delle lezioni pratiche e teoriche per conseguire la patente: denunciato il titolare di un’autoscuole e 15 autotrasportatori.Per accedere all’esame finale avrebbero bypassato i corsi di pratica o teoria necessari a conseguire la carta di qualificazione del conducente (CQC), obbligatoria per i conducenti di mezzi pesanti che vogliono ottenere l’abilitazione al trasporto merci e persone. Il salto verso lo step finale sarebbe stato garantito dalla falsità degli attestati di frequenza rilasciati da un’autoscuola del capoluogo dorico. Proprio dall’esame dei registri che segnalavo la presenza o meno dei frequentanti è nata l’indagine che ha portato la Polizia Stradale, in collaborazione con la Motorizzazione Civile, a denunciare 16 persone per il reato di falso. Tra queste c’è il titolare dell’autoscuola. Le altre 15 sono autotrasportatori che si erano rivolte all’impresa per conseguire l’attestato.