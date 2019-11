Ancona, l'impresa Santarelli fallisce. Adesso si fa concreto l'incubo incompiuta per l'area ex Umberto I

ANCONA - La Santarelli Costruzioni (Saco) è stata dichiarata fallita dal giudice delegato della sezione fallimentare del tribunale di Ascoli. E nel baratro finiscono anche i 300 appartamenti del complesso ex Umberto I. Un’area di 150.000 metri cubi destinata per ora a restare un’incompiuta nel cuore del centro città. E chissà per quanto tempo. Un’eventuale asta avrebbe comunque tempi lunghi con tutte le incognite legate a questa ipotesi. Basti pensare da quanto tempo i cartelli “vendesi” dell’ex Alhambra o ex Stracca campeggiano sui siti delle aste immobiliari nonostante i cospicui ribassi. E in caso di acquistato dovrebbe comunque seguire l’elaborazione di un nuovo piano di recupero. Quello per l’ex Umberto I concordato tra Comune e l’impresa è scaduto nel 2015 e prima che Santarelli presentasse richiesta di concordato (poi ritirata), proprietà e amministrazione comunale dorica si erano più volte messe a tavolino per discutere del nuovo piano, decennale, che potrebbe anche prevedere, oltre agli utilizzi abitativi, anche la costruzione di spazi destinati al terziario, con studi professionali, ambulatori medici e uffici. Una rivisitazione del progetto iniziale giudicata inevitabile per far (eventualmente) ripartire la trasformazione e scongiurare la maxi incompiuta. Finora rispetto ai 300 appartamenti previsti sono stati sistemati gli ex padiglioni 6, 7 e 8 e un edificio ex novo al padiglione E. © RIPRODUZIONE RISERVATA